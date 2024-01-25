Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com.tr'de...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesinin ardından gözler Galatasaray'a çevrildi.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor deplasmanında harika bir oyun ile 5-1 gibi sükseli bir galibiyet alan Galatasaray, bu akşam İstanbulspor'u konuk edecek.

Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile yeni bir sayfa açan İstanbulspor'u mağlup edip Fenerbahçe ile puanını eşitlemek istiyor.

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Geçen hafta Kayserispor deplasmanında 1-0 kazanan İstanbulspor ise Rams Park'tan puan ya da puanlarla dönüp kümede kalmak adına umutlanmayı amaçlıyor.

Galatasaray - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, bu akşam evinde İstanbulspor'u konuk ediyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.