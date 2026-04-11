Galatasaray İstanbul, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Gala'nın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Türkiye'nin rekor şampiyonu, sadece Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmakla kalmayıp, diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak tüm maçları canlı izleyebilmek için taraftarların farklı yayıncılardan birkaç abonelik alması gerekiyor. Gala maçlarını hangi kanalların yayınlayacağını buradan öğrenebilirsiniz.

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da ücretsiz televizyon kanallarında yayınlanmamaktadır. DAZN veya Sky gibi büyük sağlayıcılar, Türkiye Ligi'nin yayın haklarına sahip değildir. Bunun yerine, bu haklar beIN Sports'a aittir.

Yine de Digiturk Euro sağlayıcısı üzerinden maçlar bu ülkede de canlı olarak izlenebilir, çünkü beINSports yayınları buraya aktarılmaktadır. Maçları izleyebilmek için taraftarların, yıllık 119 avroya satılan spor paketi dahil DigiturkEuro aboneliğine sahip olmaları gerekir.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya'da özellikle DAZN'de izlenebilecek. Bu yayın hizmeti, "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak kabul ediliyor ve tüm maçların yaklaşık yüzde 90'ını canlı olarak yayınlıyor – hem tek tek maçlar hem de popüler konferans formatında. Böylece DAZN, Türk şampiyonunun taraftarları için Gala'nın Avrupa'nın en prestijli turnuvasındaki performanslarını canlı olarak takip edebilecekleri en önemli adres haline geliyor.

Ancak bir başka sağlayıcı daha var: Şampiyonlar Ligi'nin en önemli maçı her Salı günü Amazon Prime Video'da özel olarak yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayın hakları büyük ölçüde Paramount+'a ait olacak, DAZN ise hak dağıtımında eli boş kaldı.

Almanya'da şu anda Türkiye Kupası maçlarının ücretsiz TV veya canlı yayın yayını bulunmamaktadır; dolayısıyla Galatasaray maçları da ücretsiz TV'de canlı olarak izlenememektedir.

