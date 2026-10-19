Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; takım diğer organizasyonlarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların bütün maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik alması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada bulabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un maçları nerede yayınlanıyor? TV ve internetten canlı yayınlara ilişkin tüm bilgiler

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV'de ve internetten nasıl canlı izlenir?

Türkiye Süper Lig'i Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar Türkiye liginin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Yine de beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren ve yıllık 119 euroya sunulan Digiturk Euro aboneliği gerekiyor.

Galatasaray'ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç yayını hem de popüler çoklu maç yayınıyla canlı gösteriyor. Bu nedenle DAZN, Türk şampiyonunun Avrupa'nın en büyük kulüp organizasyonundaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarların başlıca adresi.

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Gelecek maçlar LIL Şampiyonlar Ligi 12:45 GAL

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçı her salı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nin öne çıkan maçı her salı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu da dahil olmak üzere Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında herhangi bir hak elde edemedi.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de internetten canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul'un maçları nerede yayınlanıyor? TV ve internetten canlı yayınlara ilişkin tüm bilgiler: SPOX'ta canlı anlatım

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Galatasaray İstanbul'un maçları nerede yayınlanıyor? TV ve internetten canlı yayınlara ilişkin tüm bilgiler: Kulüp hakkında kısa bilgiler