Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, yalnızca Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmak istemiyor; takım diğer organizasyonlarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Gala'nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve internetten canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar, Türkiye liginin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Yine de Digiturk Euro üzerinden maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor; çünkü beIN Sports yayınları bu platformda sunuluyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren ve yıllık 119 euroya sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebiliyor. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç hem de sevilen çoklu maç yayını formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için en önemli adres.

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Gelecek maçlar GAL Süper Lig 08:00 SAM

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+ üzerinden yapılacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında herhangi bir hak elde edemedi.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internetten canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin gelişmeleri anbean takip edebileceğiniz canlı anlatımlar bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler