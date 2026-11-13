Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, yalnızca Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmak istemiyor; takım diğer organizasyonlarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Gala'nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.
Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor?
Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve internetten canlı nasıl izlenir?
Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar, Türkiye liginin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.
Yine de Digiturk Euro üzerinden maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor; çünkü beIN Sports yayınları bu platformda sunuluyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren ve yıllık 119 euroya sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.
Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.
2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+ üzerinden yapılacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında herhangi bir hak elde edemedi.
Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internetten canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor
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Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım
SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin gelişmeleri anbean takip edebileceğiniz canlı anlatımlar bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.
Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı kim yayınlıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler
|Kuruluş
|1 Ekim 1905
|Lig şampiyonluğu
|25
|Kupa şampiyonluğu
|19
|Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
|0
|En çok forma giyen oyuncu
|Bülent Korkmaz