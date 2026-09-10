24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport

Çeviri:

Galatasaray İstanbul, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Gala'nın maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Galatasaray
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray İstanbul oynadığında ilgi artık çoktan yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor; Almanya’da da birçok taraftar heyecanla takibini sürdürüyor. SPOX, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının yayınlarına dair bilmeniz gereken her şeyi sizlere aktarıyor.

Türkiye’nin rekortmen şampiyonu sadece Süper Lig’de yeniden zirvede yer almak istemiyor; takım diğer kulvarlarda da şampiyonluk peşinde. Ancak tüm maçları canlı takip edebilmek için taraftarların farklı sağlayıcılarda birden fazla aboneliğe ihtiyacı var. Gala’nın yayınlarını hangi kanalların verdiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul’u Süper Lig’de, Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye Kupasi’da canlı TV ve canlı yayında izlemek

Türkiye Süper Ligi Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ya da Sky gibi büyük sağlayıcılar, Türk ligine ilişkin haklara sahip değil. Bunun yerine bu haklar münhasıran beIN Sports’ta bulunuyor.

Buna rağmen maçlar Digiturk Euro üzerinden Almanya’da da canlı izlenebiliyor, çünkü beIN Sports yayınları burada aktarılıyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren Digiturk-Euro aboneliğine ihtiyacı var; bu abonelik yıllık 119 euroya sunuluyor.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN’da izlenebiliyor. Yayın platformu, Şampiyonlar Ligi’nin “evi” olarak kabul ediliyor ve tüm karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90’ını canlı yayınlıyor; hem tek maç olarak hem de popüler konferans yayınıyla. Türk şampiyonunun taraftarları için DAZN, Gala’nın Avrupa’nın bir numaralı kupasındaki maçlarını canlı takip etmek adına en önemli adres konumunda.

Kendin için en iyi teklifi bulŞimdi kaydol!

Süper Lig
Galatasaray crest
Galatasaray
GAL
Kocaelispor crest
Kocaelispor
KOB

Ancak bir başka yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nin haftanın en önemli maçı her salı günü münhasıran Amazon Prime Video’da yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolŞampiyonlar Ligi’nin haftanın en önemli maçı her salı günü sadece Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayın hakları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak, DAZN ise hak dağıtımında eli boş kaldı. 

Almanya’da şu anda Türkiye Kupasi maçlarının TV’de ya da canlı yayında bir yayını bulunmuyor, dolayısıyla Galatasaray maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

Nord VPN ile dünyanın her yerinde canlı yayın izleNord VPN’i edin

Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

SPOX’un internet sitesinde, Şampiyonlar Ligi’ndeki seçili maçlar için sizi her zaman güncel tutacak bir canlı anlatım bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? Kulübün künyesi

Kuruluş1 Ekim 1905
Lig şampiyonluğu25
Kupa zaferleri19
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu0
Rekor oyuncuBülent Korkmaz
Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin