Türkiye’nin rekortmen şampiyonu sadece Süper Lig’de yeniden zirvede yer almak istemiyor; takım diğer kulvarlarda da şampiyonluk peşinde. Ancak tüm maçları canlı takip edebilmek için taraftarların farklı sağlayıcılarda birden fazla aboneliğe ihtiyacı var. Gala’nın yayınlarını hangi kanalların verdiğini buradan öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul’u Süper Lig’de, Şampiyonlar Ligi’nde ve Türkiye Kupasi’da canlı TV ve canlı yayında izlemek

Türkiye Süper Ligi Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ya da Sky gibi büyük sağlayıcılar, Türk ligine ilişkin haklara sahip değil. Bunun yerine bu haklar münhasıran beIN Sports’ta bulunuyor.

Buna rağmen maçlar Digiturk Euro üzerinden Almanya’da da canlı izlenebiliyor, çünkü beIN Sports yayınları burada aktarılıyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren Digiturk-Euro aboneliğine ihtiyacı var; bu abonelik yıllık 119 euroya sunuluyor.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki maçları 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN’da izlenebiliyor. Yayın platformu, Şampiyonlar Ligi’nin “evi” olarak kabul ediliyor ve tüm karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90’ını canlı yayınlıyor; hem tek maç olarak hem de popüler konferans yayınıyla. Türk şampiyonunun taraftarları için DAZN, Gala’nın Avrupa’nın bir numaralı kupasındaki maçlarını canlı takip etmek adına en önemli adres konumunda.

Ancak bir başka yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nin haftanın en önemli maçı her salı günü münhasıran Amazon Prime Video’da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayın hakları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak, DAZN ise hak dağıtımında eli boş kaldı.

Almanya’da şu anda Türkiye Kupasi maçlarının TV’de ya da canlı yayında bir yayını bulunmuyor, dolayısıyla Galatasaray maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

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Galatasaray İstanbul, yayın bilgileri bir bakışta: Gala’nın maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? Kulübün künyesi