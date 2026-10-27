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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray İstanbul, yayınla ilgili tüm bilgiler bir arada: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi

İstanbul temsilcisi Galatasaray sahaya çıktığında ilgi artık yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor; Almanya'da da çok sayıda taraftar maçları heyecanla takip ediyor. SPOX, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, Süper Lig’de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; diğer turnuvalarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların bütün maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik alması gerekiyor. Gala’nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarını televizyonda ve internetten canlı izleyin

Türkiye Süper Ligi, Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye liginin yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Bununla birlikte maçlar, beIN Sports yayınlarını sunan Digiturk Euro üzerinden Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için yıllık 119 euroya sunulan, spor paketini de içeren Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi’nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayını hem de sevilen dönüşümlü yayın formatıyla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

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Gelecek maçlar
KSP

KSP

Süper Lig

30 Eki 2026

GAL

GAL

Ancak başka bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nin salı günlerindeki en önemli maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolunŞampiyonlar Ligi’nin salı günlerindeki en önemli maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın hakları dağıtımında hak elde edemedi. 

Almanya’da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de internetten canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

Seçilmiş Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını SPOX internet sitesinde bulabilir, gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor? Kulübün künyesi

Kuruluş1 Ekim 1905
Lig şampiyonlukları25
Kupa şampiyonlukları19
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları0
En çok forma giyen oyuncuBülent Korkmaz

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