Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, Süper Lig’de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; diğer turnuvalarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların bütün maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik alması gerekiyor. Gala’nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarını televizyonda ve internetten canlı izleyin

Türkiye Süper Ligi, Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye liginin yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Bununla birlikte maçlar, beIN Sports yayınlarını sunan Digiturk Euro üzerinden Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için yıllık 119 euroya sunulan, spor paketini de içeren Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi’nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayını hem de sevilen dönüşümlü yayın formatıyla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

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Gelecek maçlar KSP Süper Lig 13:00 GAL

Ancak başka bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nin salı günlerindeki en önemli maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolunŞampiyonlar Ligi’nin salı günlerindeki en önemli maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın hakları dağıtımında hak elde edemedi.

Almanya’da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de internetten canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

Seçilmiş Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını SPOX internet sitesinde bulabilir, gelişmelerden anlık olarak haberdar olabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Gala’nın maçlarını televizyonda ve internetten canlı olarak kim yayınlıyor? Kulübün künyesi