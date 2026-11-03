Türkiye’nin en çok şampiyonluk kazanan takımı, Süper Lig’de yeniden zirvede yer almakla yetinmek istemiyor; diğer organizasyonlarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik gerekiyor. Galatasaray’ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Galatasaray maçlarını TV’de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV’de ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Lig’i Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ve Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye liginin yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Buna rağmen maçlar, beIN Sports yayınlarını aktaran Digiturk Euro aracılığıyla Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 avroya sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebiliyor. “Şampiyonlar Ligi’nin evi” olarak görülen yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayını hem de sevilen dönüşümlü yayın formatıyla canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en büyük kulüp organizasyonundaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarların başlıca adresi.

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Gelecek maçlar GAL Şampiyonlar Ligi 12:45 VFB

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya kaydolunŞampiyonlar Ligi’nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın haklarını alamadı.

Almanya’da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internet üzerinden canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor.

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Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Galatasaray maçlarını TV’de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor? SPOX’ta canlı anlatım

SPOX’un internet sitesinde, seçili Şampiyonlar Ligi maçlarına ilişkin gelişmeleri anbean takip edebileceğiniz canlı anlatımlar bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına dair tüm bilgiler: Galatasaray maçlarını TV’de ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler