Türk rekor şampiyonu sadece Süper Lig'de yeniden zirvede yer almak istemiyor; takım diğer kulvarlarda da şampiyonluk peşinde. Ancak tüm maçları canlı takip edebilmek için taraftarların farklı sağlayıcılardan birden fazla aboneliğe ihtiyacı var. Gala maçlarının yayınlarını hangi kanalların üstlendiğini burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul, yayın bilgilerine genel bakış: Gala'nın maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Galatasaray İstanbul'u Süper Lig'de, Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye Kupası'nda TV'de ve canlı yayında izleyin

Türkiye Süper Lig, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN ya da Sky gibi büyük yayıncılar, Türk liginin haklarına sahip değil. Bunun yerine bu haklar yalnızca beIN Sports'ta bulunuyor.

Buna rağmen Digiturk Euro üzerinden maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor, çünkü beIN Sports yayınları burada platforma dahil ediliyor. Maçları izleyebilmek için taraftarların spor paketini de içeren Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var; bu paket yıllık 119 eurodan sunuluyor.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları 2025/26 sezonunda Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN'da izlenebilecek. Yayın platformu “Şampiyonlar Ligi'nin evi” olarak görülüyor ve maçların yaklaşık yüzde 90'ını canlı yayınlıyor; hem tek maç olarak hem de popüler konferans yayınıyla. Bu nedenle Türk şampiyonu taraftarları için DAZN, Gala'nın Avrupa'nın bir numaralı kulvarındaki maçlarını canlı takip etmek adına en önemli adres konumunda.

Ancak bir başka yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nin haftanın en önemli maçı her salı günü yalnızca Amazon Prime Video'da yayınlanıyor.

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonu sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayın hakları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak, DAZN ise hak dağıtımında eli boş kaldı.

Almanya'da şu anda Türkiye Kupası maçlarının şifresiz TV'de ya da canlı yayında bir yayını bulunmuyor; buna göre Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor.

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Galatasaray İstanbul, yayın bilgilerine genel bakış: Gala'nın maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

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Galatasaray İstanbul, yayın bilgilerine genel bakış: Gala'nın maçlarını canlı yayında TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler