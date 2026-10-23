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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray İstanbul'un maçlarının yayın bilgileri bir arada: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak kim yayınlıyor?

Galatasaray
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi

İstanbul ekibi Galatasaray sahaya çıktığında ilgi artık yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmıyor; Almanya’da da çok sayıda taraftar maçları heyecanla takip ediyor. SPOX, Galatasaray’ın Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının yayınlarına dair tüm bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı sağlayıcılardan birden fazla abonelik alması gerekiyor. Gala'nın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye liginin yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Yine de beIN Sports yayınlarının platforma aktarılması sayesinde maçlar Almanya'da Digiturk Euro üzerinden canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketi dâhil, yıllık 119 euroya sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç yayını hem de sevilen çoklu maç yayını formatında canlı yayınlıyor. Böylece DAZN, Türk şampiyonunun Avrupa'nın en büyük kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen Gala taraftarları için en önemli adres oluyor.

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Gelecek maçlar
GAL

GAL

Süper Lig

26 Eki 2026

FB

FB

Ancak bir başka yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nin her salı oynanan önemli maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya üye olŞampiyonlar Ligi'nin her salı oynanan önemli maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımında herhangi bir hak elde edemedi. 

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya canlı yayın yoluyla gösterilmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? SPOX'ta canlı anlatım

Seçili Şampiyonlar Ligi maçlarının canlı anlatımını SPOX ana sayfasında bulabilir, gelişmeleri anbean takip edebilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgiler: Gala'nın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1 Ekim 1905
Lig şampiyonlukları25
Kupa zaferleri19
Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları0
En çok forma giyen oyuncuBülent Korkmaz

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