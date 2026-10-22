Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; diğer organizasyonlarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı sağlayıcılara birden fazla abonelik gerekiyor. Galatasaray maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor?

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Yine de beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren, yıllık 119 Euro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebiliyor. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, tüm karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç hem de sevilen dönüşümlü yayın formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen Türkiye şampiyonunun taraftarları için en önemli adres.

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Gelecek maçlar GAL Süper Lig 14:30 FB

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarından pay alamadı.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık olarak takip edebileceğiniz canlı anlatım bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler