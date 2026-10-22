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Galatasaray v Istanbul Basaksehir - Turkish Cup 2025/26Getty Images Sport
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Galatasaray İstanbul'un maçlarına ilişkin tüm yayın bilgileri bir arada: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı internet yayınında kim yayınlıyor?

Galatasaray
Süper Lig
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray sahaya çıktığında ilgi artık yalnızca Türkiye'yle sınırlı kalmıyor; Almanya'da da çok sayıda taraftar heyecana ortak oluyor. SPOX, Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçlarının yayınlarına ilişkin tüm bilgileri sizlerle paylaşıyor.

Türkiye'nin en çok şampiyonluk yaşayan kulübü, Süper Lig'de yeniden zirveye çıkmakla yetinmek istemiyor; diğer organizasyonlarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı sağlayıcılara birden fazla abonelik gerekiyor. Galatasaray maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor?

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

Yine de beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren, yıllık 119 Euro ücretli Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebiliyor. "Şampiyonlar Ligi'nin evi" olarak görülen dijital yayın platformu, tüm karşılaşmaların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç hem de sevilen dönüşümlü yayın formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Galatasaray'ın Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen Türkiye şampiyonunun taraftarları için en önemli adres.

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Gelecek maçlar
GAL

GAL

Süper Lig

26 Eki 2026

FB

FB

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

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2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+'ta olacak. DAZN ise yayın haklarından pay alamadı. 

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda ne şifresiz televizyonda ne de internet üzerinden canlı yayınlanıyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray FenerbahceGetty

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık olarak takip edebileceğiniz canlı anlatım bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçlarının yayın bilgileri: Galatasaray maçları televizyonda ve internet üzerinden canlı olarak nerede yayınlanıyor? Kulüp hakkında kısa bilgiler

Kuruluş1 Ekim 1905
Lig şampiyonluğu25
Kupa şampiyonluğu19
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu0
En çok forma giyen oyuncuBülent Korkmaz

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