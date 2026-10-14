Türkiye’nin en çok şampiyonluk yaşayan takımı, yalnızca Süper Lig’de yeniden zirveye çıkmayı hedeflemiyor; diğer turnuvalarda da kupa peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı yayıncılara birden fazla abonelik yaptırması gerekiyor. Galatasaray’ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçları hangi kanalda? Canlı TV ve internet yayınlarına ilişkin tüm bilgiler

Galatasaray İstanbul’un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları TV’den ve internetten nasıl canlı izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya’da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncılar, Türkiye liginin yayın haklarına sahip değil. Bu haklar yalnızca beIN Sports’a ait.

Yine de beIN Sports yayınlarını platformuna taşıyan Digiturk Euro aracılığıyla maçlar Almanya’da da canlı izlenebiliyor. Maçları izlemek isteyen taraftarların, spor paketi dâhil yıllık 119 euroya sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi maçları, 2025/26 sezonunda Almanya’da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebilecek. “Şampiyonlar Ligi’nin evi” olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90’ını hem tek maç yayını hem de çoklu yayın formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

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Gelecek maçlar GEN Süper Lig 09:00 GAL

Ancak bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi’nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video’ya üye olunŞampiyonlar Ligi’nde her salının öne çıkan maçı yalnızca Prime Video’da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+’ta olacak. DAZN ise yayın haklarının dağıtımından pay alamadı.

Almanya’da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya internet üzerinden canlı yayınlanmıyor. Dolayısıyla Galatasaray’ın maçları da şifresiz televizyondan canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul maçları hangi kanalda? Canlı TV ve internet yayınlarına ilişkin tüm bilgiler: SPOX canlı anlatımı

SPOX’un ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık olarak takip edebileceğiniz canlı anlatımlar bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul maçları hangi kanalda? Canlı TV ve internet yayınlarına ilişkin tüm bilgiler: Kulüp hakkında kısa bilgiler