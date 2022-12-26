Arjantinli yıldızın sansasyonel özel hayatı, yeniden gündemde...

Mauro Icardi, Wanda Nara ile yaşadığı sansasyonel aşkın ardından yeni bir ilişki ile yeniden gündeme geliyor.

Arjantinli forvet, kısa süre önce eşi Wanda Nara ile aralarının bozulmasının ardından ayrıldıklarını açıklamıştı.

IG/wanda_nara

Daha sonra Wanda'ya olan aşkı için savaşacağını söylemiş ve barışmak için büyük bir gayret göstermişti.

İkili, bir süre sonra yeniden bir araya gelmişti, ancak barışmadıklarını ve çocukları için hep dost kalacaklarının altını çizmişlerdi.

Bu olayların ardından Icardi, Wanda Nara ile yeniden bir araya gelemeyeceğini anladı ve gönlünü başka bir güzele kaptırdı.

Ne söylendi?

Arjantin'de La Nacion gazetesi; Mauro Icardi'nin Wanda Nara ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir ilişkiye başladığını açıkladı.

Icardi'nin, Arjantin'de olduğu süreçte arkadaşlarıyla buluştuğu ve yeni bir aşka yelken açtığı duyuruldu.

Goal/Getty

Mauro Icardi'nin, Arjantinli oyuncu ve model olan Floppy Tesouro'ya tutkulu bir şekilde bağlandığı belirtildi.

Tesouro, Icardi'nin arkadaşlarıyla beraber çektiği fotoğraflarda dikkat çekici bir yakınlıktaydı ve görüntülerin, her şeyi anlattığı vurgulandı.

Ve ikili, kısa süre önce sosyal medya üzerinden birbirlerini takip etmeye başladılar ve karşılıklı olarak fotoğraflarını beğendiler.

Şu anda, bu ilişkinin net olarak kanıtlanmadığı ortada, ancak ilerleyen günlerde bütün düğümlerin bir bir çözümleneceğini görmek mümkün...