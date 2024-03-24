Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin Fenerbahçe talebi şaşırttı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın geçen sezonki şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan Mauro Icardi, bu sezon da takımını sırtlamaya devam ediyor.

Bir ara sakatlanan ve sahalara döndükten sonra biraz formdan düşmüş gibi görünen Arjantinli santrfor son dönemde toparlandı ve gollerine kaldığı yerden devam etti.

Tecrübeli santrforun takımdan sadece şampiyonluk değil, ayrıca Fenerbahçe'yi de ilgilendiren bir istekte bulunduğu ortaya çıktı.

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Mauro Icardi ne istiyor?

Arjantin basınından Ole'de yer alan habere göre Mauro Icardi, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikmiş durumda.

Söz konusu haberde tecrübeli golcünün, Fenerbahçe'nin 1988-89 sezonunda kırdığı 93 puanlık rekorun kırılmasını istediği aktarıldı.

Rekor için kaç puan gerekiyor?

Trendyol Süper Lig'de sekiz maçı kalan Galatasaray sırasıyla Hatayspor, Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Sivasspor, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Kayserispor ile oynayacak.

Sarı-kırmızılılar 13 puan daha toplarsa puanını 94 yapacak ve Fenerbahçe'nin rekorunu geride bırakacak.