Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'den sarı-kırmızılı taraftarları sarsan sakatlık haberi: Icardi sezonu kapadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham engelini 3-2'lik skorla geçen Galatasaray, Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'den gelen haberle sarsıldı.

Mücadelenin 85. dakikasında sakatlanan Mauro Icardi, sedyeyle oyundan ayrılmak zorunda kaldı. Yapılan kontroller sonucu Arjantinli golcünün sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklandı.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada Icardi'nin sezonun geri kalanında forma giyemeyeceği duyuruldu. Kulübün açıklaması şöyle:

Sakatlığının duyurulmasının ardından Mauro Icardi, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkürler."