Ligde zor günler geçirmesine rağmen Barcelona maçıyla eleştirilerin dozunu düşüren Galatasaray, derbide sahasında Beşiktaş'ı konuk ederken maça damgasını vuran isim Kerem Aktürkoğlu oldu.

Maç öncesinde altı golü bulunan Kerem attığı iki golle takımının 2-0 öne geçmesini sağlarken, bu sezon derbilerdeki gol sayısını üçe yükseltti.

Takımının 2-1 kaybettiği Fenerbahçe derbisinde de fileri sarsmayı başaran 23 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş maçını da boş geçmedi. Maçın 22. dakikasında Mostafa Mohamed'den aldığı pasla sert bir son vuruş yapan Kerem takımını öne geçirdi: 1-0. Bu golün ardından 32'de bir kez daha sahne alan Kerem 32'de yine Mısırlı takım arkadaşından aldığı pası bu defa kafayla filelere gönderdi: 2-0.

Galatasaray formasıyla geçtiğimiz sezon 27 maçta altı gol atan Kerem, Beşiktaş karşısında attığı gollerle geçen sezonki gol sayısını da geçmiş oldu.

Riera'dan beri ilk kez

Domenec Torrent yönetimindeki dokuz maçta üç gol atan Kerem, Fatih Terim yönetiminde ise 19 maça çıkmış ve bu maçlara dört gol sığdırarak takımına önemli bir katkı sunmuştu.

Beşiktaş'ın iki şutla tamamladığı ilk 45 dakikada rakip kaleye beş şut çeken Kerem oldukça etkili bir görüntü çizdi. Kerem'in şutlarının dördü kaleyi bulurken, Süper Lig kariyerinin ilk kafa golüne imza attı.

Kerem aynı zamanda Albert Riera'nın 2013'teki golünden bu yana Beşiktaş filelerini kafa golüyle sarsan ilk Galatasaraylı oyuncu oldu.

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