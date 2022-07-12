Sarı-kırmızılılara liderlik yapmaya hazır olduğunu söyleyen 23 yaşındaki oyuncu, Arda Turan'ı örnek alıyor.

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da oynamanın en büyük hayali olduğunu belirtirken yurt dışında ülkesini Arda Turan gibi temsil etmek istiyor.

Adı birçok transfer iddiasıyla gündeme gelen Galatasaray'ın başarılı kanat oyuncusu, kulübüyle yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz sezonu kötü geçirdiklerini söyleyen Kerem Aktürkoğlu takıma saha içinde ve dışında liderlik etmeye hazır olduğunu vurguladı.

Kerem Aktürkoğlu ne söyledi?

Avusturya kampında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Kerem Aktürkoğlu, Arda Turan hakkında şunları söyledi: "Arda ağabey, bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en kariyerli, en yetenekli oyuncularından biri."

"Benim için en iyisi. Avrupa'da oynarken, takım arkadaşlığı yaparken her zaman onu idol görmüşümdür. Arda ağabey gibi olabilmek tabii ki benim için çok büyük bir gurur olur."

"Gerçekleştirdiğim hayallerim oldu, gerçekleştirmek istediğim hayallerim de var. Bunlardan birisi de Avrupa'da oynayabilmek, ülkemi, takımım Galatasaray ve ailemi orada temsil edebilmek."

"İnşallah Arda ağabey gibi bir kariyerim olur da oralarda kendimi gösterebilirim."

"Bu sadece benim inisiyatifimde olan bir konu değil. Avrupa'da oynamayı çok istiyorum. Kulübün de menfaatleri doğrultusunda ilerlemek iki taraf için çok doğru bir karar olur."

"İki taraf için de olumlu bir süreç olursa, tabii ki Avrupa'da oynamak isterim. Ancak sürecin ne getireceğini bilemiyorum. O yüzden sadece Galatasaray'a odaklandım, Galatasaray'ın başarısı için buradayım."

Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'da hangi oyuncuları örnek alıyor?

Kerem Aktürkoğlu, Belçikalı futbolcu Eden Hazard'ı eskiden örnek aldığını söyledi: "Chelsea zamanlarında neredeyse hiçbir maçını, videosunu kaçırmazdım. Onu çok beğeniyordum."

"Real Madrid'e gittikten sonra onda biraz düşüş oldu."

"Şimdi Muhammed Salah, Vinicius Junior çok formda. Vinicius Junior benim sitilime daha çok benziyor ama tabii onlar çok üst düzey futbolcular. Kylian Mbappe keza öyle."

"Onların oyun stilini izledikçe kendime neler katabilirim diye düşünüyorum. Neredeyse aynı yaştayız ama onlar Avrupa'da büyük arenalarda oynuyorlar. İnşallah biz de oralarda kendimizi gösterme fırsatı buluruz."

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