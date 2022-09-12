Aslan'ın sol kanadı, Kasımpaşa maçında yıldızlaştı ve formunu geri kazandı.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ettiği maçta attığı iki golle yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu, eleştirilerden etkilendiğini itiraf etti.

23 yaşındaki sol kanata, Dries Mertens ve Bafetimbi Gomis'in, kendisini sürekli motive ettiğini de vurguladı.

Aktürkoğlu, bu yolun sonunun şampiyonlukla bitmesini arzuladığını da ekledi.

Ne söylendi?

Kasımpaşa maçının ardından beIN SPORTS'a konuşan yıldız futbolcu, maç ve kendi performansı hakkında şu yorumu yaptı:

"İki haftadır güzel futbol oynuyorduk ve sonuçlarını alıyorduk. Bu hafta da bunu devam ettirmek istiyorduk. İstediğimiz sonucu aldık.

Güzel başladık, güzel bitiriyorduk ama son anlarda konsantrasyon eksikliği yaşadık diyebiliriz. Taçlardan sıkıntı yaşıyoruz. Güzel bir galibiyet oldu takım arkadaşlarımı tebrik ederim.

"Çoğu zaman eleştiriler oluyor. Yükselişte de övgüler oluyor. Bunlara kendimi kaptırmak istemiyorum. Ancak zaman zaman insan etkileniyor. Yalan söylemeyeceğim, ben de etkilendim.

"Gol ve asistin yanı sıra mücadelemle de katkı vermek istiyorum. Beş haftadır goller ve asistler gelmiyordu. Ama bu hafta ikisi de oldu. Herkese teşekkür ederim."

Kerem Aktürkoğlu, Mertens ve Gomis hakkında ne dedi?

Aktürkoğlu, takımın tecrübeli isimlerinin kendisine verdiği desteği de aktardı.

"Takım arkadaşlarım sürekli bana destek oluyor. Dries Mertens de 'gol atacaksın' diyor. Bafetimbi Gomis zaten her gün 'bu hafta gol atacaksın, sen harikasın' diyerek beni motive ediyor.

"Gerçekten takım arkadaşlarımın hakkını yiyemem. Onlara sadece gol atarak ve asist yaparak değil her türlü yardım etmek istiyorum. Bu takım ruhunu devam ettirmemiz gerekiyor.

"Mertens gol atamadı ama çok iyi mücadele etti. Bana göre en önemlisi de bu. Umarım yolun sonu şampiyonlukla biter."