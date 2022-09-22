Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsünün sansasyonel aşkı sona erdi.

Mauro Icardi'nin hem menajeri hem de eşi olan Wanda Nara, Galatasaray'ın yeni golcüsüyle ayrıldıklarını açıkladı.

Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sansasyonel ilişkilerinin bittiğini resmen açıkladı.

Nara, ayrılığa dair ayrıntı vermedi, ancak bunu kendisinin duyurmasının daha doğru olduğunu yazdı.

Daily Mail

Ne söylendi?

Wanda Nara'nın Icardi ayrılığı sonrasında yaptığı açıklama şu şekilde:

"Bu anı yaşamak benim için acı verici. Ancak yaşananlar ve medya spekülasyonları göze alındığında bunun benden duyulmasını tercih ederim.

"Bu ayrılık hakkında herhangi bir ayrıntı vermeyeceğim. Lütfen, sadece benim için değil çocuklarımız için de anlayış rica ediyorum."

Getty/GOAL

Sansasyonel ikili, daha önce ne yaşadı?

2021'in son aylarında Mauro Icardi, Wanda Nara'yı aldatmış ve bu olayın ardından Nara, eşinden ayrıldığını açıklamıştı.

Ancak bir süre sonra Mauro Icardi, sosyal medyadan eşinden özür dilemiş ve ikili yeniden birlikte olmuştu.

Bu olayın ardından Wanda Nara'nın, Mauro Icardi'yi bir misilleme yaparak kendi özel korumasıyla eşini aldattığı Arjantin basınına yansımıştı.

Ancak, tüm dedikodulara rağmen bir arada kalan ikili için yolun sonu geldi.

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