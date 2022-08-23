Galatasaray'ın yeni transferi Mertens'ten Türk mutfağına övgü: "Menemeni çok sevdim"

Takımın durumu hakkında da yorum yapan Belçikalı forvet, 3 haftada 2 gol atmanın az olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile karşılaşacağı maç öncesinde hazırlıklara devam eden Galatasaray'da yeni transfer Dries Mertens, basın mensuplarının karşısına geçti.

Hürriyet'ten alıntılanan habere göre; Belçikalı yıldız, birçok konuya açıklık getirirken Türk yemeklerinden menemeni de çok sevdiğini dile getirdi.

Galatasaray'a gelmeden önce başta Juventus olmak üzere birçok kulüpten teklif alan Belçikalı yıldız neden sarı kırmızılı takımı tercih ettiğini açıkladı.

"Galatasaray’ın en büyük kulüp olması etken oldu. Diğer takımlarla alakalı konuşmaktan hoşlanmıyorum. Burada olduğum için çok mutlu ve gururluyum."

Daha önce Napoli'de Trabzonspor'un Slovak yıldızı Hamsik ile birlikte oynayan Mertens, Hamsik'in kendisine yardımcı olduğunu söyledi.

"O da çok memnun. Buraya adapte olmaya çalıştığımı, ev bulmaya çalıştığımı biliyor."

Menemen konusu

Geçtiğimiz günlerde bir esnaf lokantasında kahvaltı yaptığı görüntüler oldukça ilgi gören Mertens, o anları samimi bir dille paylaştı.

"Benim için kültür önemli. Gezmek, hoşuma gidiyor. İstanbul çok hoşuma gitti, biraz trafik problemi var. Menemen yedik, çok hoşumuza gitti. En zoru bence futbol. Önemli olan oyun tarafında kendimi geliştirmek ve faydalı olmak."

Takım hakkındaki yorumu

Son olarak takımın durumu hakkında da yorum yapan Belçikalı forvet, 3 haftada 2 gol atmanın az olduğunu söyledi.

"3 maçta 2 gol çok iyi bir sonuç değil. Diğer yandan bu 3 maçta sadece 1 gol yedik. Öncelikle savunma yapıp sonra hücumu düşünmek gerekiyor. En üstteki takımlardan biri olmak istiyorsak buna önem vermemiz gerekiyor.

"Son maçtaki şanslarımız daha fazlaydı. Bunları gole çevirmemiz gerekiyor. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Birbirlerine alışması gerekiyor. Bunun uzun süreli bir proje olduğunu da düşünmemiz gerekiyor. Gözden kaçırmamalıyız. Önümüzdeki döneme daha pozitif bir şekilde çıkmamız gerekiyor"