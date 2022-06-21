Galatasaray'ın yeni Futbol Direktörü Cenk Ergün: "Şampiyonluk sözü veremeyiz

Cenk Ergün, şampiyonluk için temkinli konuştu ve hoca konusuyla ilgili Domenec Torrent'in devam eden sözleşmesine vurgu yaptı.

Galatasaray'ın yeni Futbol Direktörü Cenk Ergün, teknik direktörlük konusu ile ilgili açıklama yaptı ve kulübün planlarına değindi.

Seçimin ardından Sportif Direktör Pasquale Sensibile ile yollar ayrılmış ve Cenk Ergün, Futbol Direktörü olarak göreve gelmişti.

Ergün, şimdi kulübün futbol organizasyonunu inşa etmekle görevli.

Ne söylendi?

GS TV'ye konuşan Ergün, teknik direktörlük gündemiyle ilgili şu yorumu yaptı:

"Galatasaray'ın şu an devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var. Birçok isim geçiyor. Okan Hoca'nın (Buruk) da ismi geçiyor.

"Hâlihazırda bir teknik direktörümüz olduğu için diğer isimlerden bahsetmek doğru olmayacaktır.

"Onun zamanı da mutlaka gelecektir."

Cenk Ergün, kulübün hedefleri ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Florya'nın A'dan Z'ye bütün operasyonlarında yönetimimize karşı sevk ve idaresini yapmakla görevliyim. Tekrar aynı göreve başlıyorum.

"Kısa vadede hedefimiz, bu sezon lige hazır bir takım yaratmak. Orta ve uzun vadede ise öncelikli olarak akademiden gelen gençlere daha fazla fırsat yaratabilmek.

"Şundan emin olunmalıdır ki Galatasaray, adının olduğu her müsabakada en yukarıyı hedefleyecektir.

"Şampiyonluk sözü veremeyiz ama sonuna kadar gideceğimizin sözünü verebilirim."

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