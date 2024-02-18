Galatasaray, efsane ismi Muslera ile sözleşme konusunda şu ana kadar ortak paydada buluşamadı.

Galatasaray'ın en önemli isimlerinden birisi olan ve 13 yıldır Sarı-Kırmızılı formayı giyen Muslera'nın sözleşmesi, önümüzdeki yaz bitecek.

Uruguaylı kaleciye sözleşme görüşmeleri için bire bir masaya oturmayı planlayan yönetim, bu durumu kısa süre içinde çözmek istiyor. Ancak, şu ana kadar iki taraf arasında ciddi bir talep farkı söz konusu...

Kalitesini bir kez daha gösterdi

Sparta Prag maçının son dakikalarında suratıyla yaptığı kurtarışla belki de turun kapısını aralayan tecrübeli file bekçisi, Galatasaray için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Talepler arasında fark var!

Böylece Muslera ile yeni sözleşme görüşmeleri yeniden gündeme geldi. Haziran ayında 38 yaşına girecek olan Muslera’nın talepleri ile yönetimin önerdiği rakam arasında ciddi bir fark var gibi görünüyor.

Fanatik'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı kulübün Muslera’ya teklifi 1.5 milyon Euro ve sözleşme süresinin 1+1 yıl olması planlanıyor. Güney Amerikalı kaleci ise 2.2 milyon Euro’dan 2+1 senelik kontrat istiyor.

Muslera'yla bire bir görüşme...

Nando’nun mevcut yıllık kazancı net 2.5 milyon Euro. Şu ana kadarki konrat görüşmelerinin menajer vasıtasıyla gerçekleştiği, ancak yönetimin ilk fırsatta Muslera ile bire bir masaya oturmaya hazırlandığı öğrenildi.