Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fiorentina efsanesi Batistuta ile İtalya'da yemek yedi

Torreira, Uruguay Milli Takımı'na da davet aldı.

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, dün Floransa'ya döndü ve eski takım arkadaşları Lucas Martinez Quarta, Nico Gonzalez ve Fiorentina efsanesi Gabriel Batistuta ile yemek yedi.

Uruguaylı futbolcu, geçen sezonu Stadio Franchi'de kiralık olarak geçirdi, ancak İtalya'da kalamadı. Bu nedenle Torreira, kalıcı bir anlaşma ile Galatasaray'a katıldı.

Oyuncunun hala Fiorentina taraftarları ve takım arkadaşlarının çoğuyla yakın bir bağı var.

Dün gece, Gabriel Omar Batistuta'nın eşlik ettiği Martinez Quarta ve Nico Gonzalez ile akşam yemeği için şehre döndü.

Torreira, Instagram'da eski forvet için bir mesajla birlikte fotoğraf paylaştı.

'Bu harika an için teşekkürler. Saha içinde ve dışında bir idol.'

Torreira'nın Galatasaray performansı

Bu yaz Galatasaray, hareketli bir transfer dönemi geçirirken belki de en önemli imza yaşı ve performansı düşünüldüğünde Torreira'da gelmişti.

Sarı kırmızılı takım ile bu sezon 6 maça çıkan orta saha, maç başına yaklaşık 70 kez topla buluştu. Özellikle Galatasaray'ın orta saha kurgusunda çok önemli bir yere sahip olan Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın da bir parçası konumunda.