Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki muhtemel rakipleri kimler? GOAL Türkiye, bildiriyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesinde, ilk maçta deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi evinde 2-1 ile geçerek grup aşamasına katılmaya hak kazandı.

Peki 17. kez gruplarda mücadele edecek olan Galatasaray'ın gruplardaki muhtemel rakipleri kimler? Hangi torbada, hangi takımlar var?

GOAL Türkiye, göz atıyor...

Haberin devamı aşağıda

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarında muhtemel rakipleri

İşte kuraya dördüncü gruptan katılacak olan sarı-kırmızılıların, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunda grup aşamasında muhtemel rakipleri...