Fatih Terim yönetiminde mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'nu ilk sırada tamamlayan ve organizasyonun yeni formatı çerçevesinde doğrudan son 16 turuna yükselen Galatasaray'ın bu turdaki rakibi bugün 14.00'te yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak.

Kura çekimi Exxen ekranlarından yayımlanacak.

Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı grupta üç galibiyet ve üç beraberlik elde eden, sonrasında ise Fatih Terim ile yollarını ayırıp Domenec Torrent'i takımın başına getiren sarı-kırmızılı takımı son 16 turunda birbirinden güçlü takımlar beklese de Galatasaray'ın seri başı olması küçük de olsa bir avantaj olarak göze çarpıyor.

Muhtemel rakipler bir hayli zorlu

Atalanta, Sevilla, Porto, Leipzig, Rangers, Barcelona, Real Betis ve Braga ile eşleşme ihtimali bulunan Galatasaray'da bütün camianın merakla beklediği kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki gnel merkezinde yapılacak.

Kuraya Galatasaray'ın yanı sıra Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova ve West Ham United da seri başı olarak katılacak.

Aynı ülke takımlarının eşleşmeyeceği son 16 turunda Ukrayna ile savaş halinde olan Rus takımı Spartak Moskova'nın durumu da henüz netleşmedi.

İlk maçın 10 Mart, rövanşın ise 17 Mart'ta oynanacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçını deplasmanda oynayacak olan Galatasaray, ikinci karşılaşmayı ise NEF Stadyumu'nda oynayacak.

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