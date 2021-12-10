Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri kimler?

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova gibi köklü kulüplerin yer aldığı E Grubu'nu zirvede tamamlayan ve play off etabını geride bırakarak adını son 16 turuna yükselten Galatasaray, bu turda birbirinden güçlü rakiplerle eşleşebilir.

Play off turundan gelecek rakibi bekleyen Galatasaray, zorlu bir etabı maç oynamadan geçecek.

Play off turunda kimler yer alacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan Real Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiakos, Rangers ve Real Sociedad ile Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada tamamlayan Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit gibi takımları buluşturacak play off sonrasında yoluna devam eden takımlardan biri Galatasaray'ın rakibi olacak.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi ne zaman belli olacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımların yanı sıra son 16 turuna çıkacak diğer sekiz takımı belirleyecek play off turunun kurası 13 Aralık Pazar günü çekilecek.

Galatasaray'ın rakibinin belli olacağı son 16 turunun kurası ise 25 Şubat'ta çekilecek.

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