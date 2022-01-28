Galatasaray'ın talihi gülmüyor: Tuzlaspor'a 6-2 kaybetti, Domenec Torrent galibiyetle tanışmadı

Galatasaray derdine dermanı teknik direktör değişiminde aradı ancak sarı-kırmızılılar'a Domenec Torrent de faydalı gelmedi.

Süper Lig'de mücadele ettiği 12 karşılaşmadan yalnızca 1 galibiyet alabilen Galatasaray, milli maçlar için lige verilen arada Tuzlaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Kutay Kurt'un kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, maçtan 6-2 mağlup ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Domenec Torrent, Berk, Omar Elabdellaoui, Taylan, van Aanholt, Kerem, Oğulcan, Aytaç Marcao, Barış, Bartuğ, Halil 11'iyle çıktı.

Galatasaray - Tuzlaspor maçının gollerini kim attı?

Mücadelede gol perdesi 15. dakikada Tuzlaspor'un kendi kalesini havalandırmasıyla açıldı. Ancak Tuzlaspor bu olumsuzluğu 20. dakikada ve 28. dakikada Ezeh'in golleriyle telafi etti ve soyunma odasına deplasman ekibi 2-1 önde gitti.

İkinci yarıda ise 50. dakikada Ezeh, 59. dakikada Kutay Kurt ile golleri bulan Tuzlaspor durumu 4-1'e getirdi.

66. dakikada Ömer Bayram, Galatasaray'ın ikinci golünü kaydetse de 78'de Sedat Şahintürk ve 83'te Bardhi ile iki gol daha bulan Tuzlaspor karşılaşmadan 6-2 galip ayrıldı.

Domenec Torrent'in galibiyeti yok

Bu sonucun ardından Galatasaray, Domenec Torrent ile çıktığı 4 maçta da mağlup olmuş oldu.

Takımı Hatayspor deplasmanında devralan Torrent bu mücadeleden 4-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, İspanyol teknik direktör yönetiminde Kasımpaşa'ya 3-1, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybetti.

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