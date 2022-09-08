Galatasaray'ın PSG'den kiraladığı Mauro Icardi'nin satın alma opsiyonu var mı? Opsiyon ücreti ne kadar?

Galatasaray, Mauro Icardi transferiyle Avrupa'da ses getirdi.

Galatasaray; Mertens, Oliveira, Torreira, Mata gibi dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katarken Mauro Icardi de belki de en ses getiren isim oldu.

Sarı kırmızılılar, Arjantinli forvetin kiralanması konusunda Fransız devi PSG ile anlaşmaya vardı.

Peki Galatasaray, sezon sonunda Icardi'nin kalıcı transferi konusunda opsiyon hakkına sahip mi? Eğer, opsiyon bulunuyorsa Galatasaray, PSG'ye ne kadar ödeyecek? GOAL Türkiye ile inceleyelim.

Opsiyon var mı?

Fransız medyasının güçlü isimlerinden L'equipe'e göre Galatasaray'ın Mauro Icardi transferi için herhangi bir opsiyonu bulunmuyor.

Dolayısıyla herhangi bir opsiyon ücretinden de söz etmek mümkün değil.

Maaşın bir kısmı PSG tarafından ödenecek

Opsiyon ücretinin olmadığı Icardi için PSG, Galatasaray'a bir konuda kolaylık sağladı.

Dış basında yer alan haberlere göre; Galatasaray, Icardi'nin maaşının yüzde 40'ını ödeyecek.