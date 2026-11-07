Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, yalnızca Süper Lig'de yeniden zirvede yer almak istemiyor; diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı sağlayıcılardan birden fazla abonelik alması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?

Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?

Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.

beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren ve yıllık 119 euro ücretle sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.

Galatasaray'ın 2025/26 sezonundaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçları Almanya'da ağırlıklı olarak DAZN üzerinden izlenebiliyor. "Şampiyonlar Ligi'nin adresi" olarak görülen dijital yayın platformu, maçların yaklaşık yüzde 90'ını hem tek maç hem de popüler çoklu maç yayını formatında canlı yayınlıyor. Bu nedenle DAZN, Türkiye şampiyonunun Avrupa'nın en üst düzey kulüp turnuvasındaki maçlarını canlı takip etmek isteyen taraftarlar için başlıca adres.

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Gelecek maçlar GAL Süper Lig 11:00 AMS

Ancak başka bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nde salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Prime Video'da!

2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+ üzerinden yapılacak,DAZN ise yayın haklarını alamadı.

Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya canlı internet yayınıyla gösterilmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor

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Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık takip edebileceğiniz canlı anlatımları bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? Kulüp bilgileri