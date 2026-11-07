Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı, yalnızca Süper Lig'de yeniden zirvede yer almak istemiyor; diğer turnuvalarda da şampiyonluk peşinde. Ancak taraftarların tüm maçları canlı takip edebilmesi için farklı sağlayıcılardan birden fazla abonelik alması gerekiyor. Galatasaray'ın maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.
Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor?
Galatasaray İstanbul'un Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası maçları televizyonda ve canlı yayında nasıl izlenir?
Türkiye Süper Ligi, Almanya'da şifresiz televizyonda yayınlanmıyor. DAZN veya Sky gibi büyük yayıncıların Türkiye ligi yayın hakları bulunmuyor. Bu haklar yalnızca beIN Sports'a ait.
beIN Sports yayınları Digiturk Euro üzerinden sunulduğu için maçlar Almanya'da da canlı izlenebiliyor. Taraftarların maçları izleyebilmesi için spor paketini içeren ve yıllık 119 euro ücretle sunulan Digiturk Euro aboneliğine ihtiyacı var.
Ancak başka bir yayıncı daha var: Şampiyonlar Ligi'nde her salı gününün öne çıkan maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden yayınlanıyor.
2027/28 sezonundan 2030/31 sezonunun sonuna kadar Şampiyonlar Ligi yayınları ağırlıklı olarak Paramount+ üzerinden yapılacak,DAZN ise yayın haklarını alamadı.
Almanya'da Türkiye Kupası maçları şu anda şifresiz televizyonda veya canlı internet yayınıyla gösterilmiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın maçları da şifresiz televizyonda canlı izlenemiyor
Getty
Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? SPOX'ta canlı anlatım
SPOX ana sayfasında, seçili Şampiyonlar Ligi maçları için gelişmeleri anlık takip edebileceğiniz canlı anlatımları bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.
Galatasaray İstanbul'un yayın bilgilerine bir bakış: Galatasaray'ın maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor? Kulüp bilgileri
|Kuruluş
|1 Ekim 1905
|Lig şampiyonluğu
|25
|Kupa şampiyonluğu
|19
|Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
|0
|En çok forma giyen oyuncu
|Bülent Korkmaz