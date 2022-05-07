Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, 2014-2015'ten bu yana en fazla kurtarış yaptığı maçı Başakşehir'e karşı oynadı
Süper Lig'in 36. haftasında Başakşehir, Galatasaray'ı konuk ederken karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, oldukça etkili bir performans gösterirken Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'yı geçmeyi başaramadı.
Muslera'nın turuncu lacivertli takım karşısında gösterdiği performans istiatistiklere de yansımış durumda. Muslera, 2014-2015 sezonundan beri en fazla kurtarış yaptığı karşılaşmayı oynadı. Tecrübeli kalecinin Başakşehir karşısında yaptığı kurtarış sayısı ise 10.
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Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer de Muslera'nın performansına kayıtsız kalamadı:
"Muslera, sırtı dönük topları bile tutmaya çalıştı. Saygı duymak lazım, çok güzel bir oyun çıkardı. Bence maçı kazanabilirdik."
İki deplasman maçında da gol yemedi
Başakşehir karşılaşmasına dair bir başka önemli not yine kaleci Muslera önderliğinde Galatasaray savunmasına ait.
Sarı kırmızlı ekip, bu sezon ilk kez iki deplasman üst üste kalesini gole kapamayı başardı.
Bu süreçte Galatasaray, Altay'ı 1-0 geçerken Başakşehir ile berabere kaldı.
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