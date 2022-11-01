Real Madrid altyapısında başladığı kariyerinde Valencia, Chelsea, Manchester United ve İspanya Milli Takımı ile önemli başarılar elde eden 34 yaşındaki orta saha oyuncusu, Galatasaray'daki günleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mata, Türkiye'de çok iyi karşılandığını söyledi.

"Hem İstanbul’u hem de kulübü tanıyorum. Beni çok iyi karşıladıkları için çok mutluyum. Şehre bayılıyorum. Bir çok taraftar ile karşılaşma fırsatı yakaladım. Harika bir ortam var. İlk golümü de kazanmamız gereken bir maçta attığım için çok mutluyum.

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedefliyor. Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim.

Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Daha fazla düzeltmemiz, çalışmamız gereken bir konu olduğunu düşünüyorum.

Goller atmış ve gol fırsatları yaratmış oyuncularımız var. Bizim fırsat yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Ondan sonra da goller gelecektir. Beşiktaş derbisinde de bunu yapmamız gerek.

Okan hoca ile akıcı bir iletişimimiz var. Benden futbolumu oynamamı ve genç arkadaşlara yardımcı olmamı, deneyimimi aktarmamı istiyor. İlişkimizin iyi bir şekilde gittiğini düşünüyorum. Takımımıza uygun bir şekilde, topa sahip olarak oyunu kontrol altına tutmayı hedefliyoruz.

Benim de şimdiye kadar oynadığım futbola benziyor. Bol bol fırsat yaratmaya ve goller atmaya çalışacağım. Üç büyükler dışında da şampiyonluk için mücadele edecek, belki de kazanabilecek iki takım var.

Şu anda liderliğe yakın olanlar şampiyonluk için mücadele edecek takımlar. 3-4 maç üst üste kazanıp puan farkı yaratmak çok önemli. Bizim de yapmak istediğimiz üst üste maçlar kazanmak.

Özellikle aradan önce kalan 2 maçı kazanıp, aradan sonra da enerjimiz yüksek bir şekilde geri dönüp kazanmaya devam etmek istiyoruz. Takımlar, ligin seviyesini yükseltecek üst seviyede oyuncular getirdiler. Bu da ligde gözüküyor."

Galatasaray, Türkiye'nin en büyük kulübü olduğu için yarıştığı her kulvarda şampiyon olmayı hedefliyor. Benim de buraya gelirken amacım kazanmaktı. Kazanmak için Galatasaray'ı seçtim. Stadımızdaki atmosferi gördükten sonra şampiyonluğun bu statta ne kadar güzel kutlanacağını hayal ettim. Bu da beni çok heyecanlandırdı"