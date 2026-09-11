İngiltere'de tam bir on yıl süren rekabetten Türkiye'yi sarsabilecek olası bir ittifaka... Türk basınından, eski iki rakip Pep Guardiola ve Mohamed Salah'ı aynı takımda buluşturabilecek ağır sıklet bir sürpriz ortaya çıktı.

Türk medyası, Trabzonspor'un boştaki teknik direktörlük görevi için İspanyol Pep Guardiola ile ciddi görüşmelere başladığını, bu yaz Liverpool efsanesi Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından kulübün projesini güçlendirmeye yönelik iddialı bir adım attığını bildirdi.

Türk haber bülteni "Gusholder Haber Bülteni"nin aktardığına göre, Trabzonspor yönetimi Manchester City teknik direktörüne, takımı Türkiye Ligi şampiyonluğu arayışında yönetmeye ikna etmek için yıllık 13 milyon avroluk hayali bir maaş teklif etti.

Bu iddialı hamle, Türkiye Süper Ligi'ndeki ilk 3 maçında 4 gol atıp 1 gole asist yapan Salah'ın kendi güçlü başlangıcına rağmen geldi; ancak takım kıtasal arenada büyük bir darbe aldı.

Trabzonspor, Macar Ferencváros karşısında iki maçın toplamında 5-0'lık aşağılayıcı bir yenilgiyle Avrupa Ligi ön eleme turlarına veda etti; bu sonuç, dönemin teknik direktörü ve kulüp efsanesi Fatih Tekke'yi derhal istifasını sunmaya itti.

fourfourtwo " sitesine göre, yönetim başlangıçta istifasını reddetti; ancak yeni yükselen Amedspor'a deplasmanda 2-1 yenildikten sonra kesin olarak ayrılmasına izin verildi.

Oyunculardan yanıt hızlı geldi; Tekke'nin ayrılığının ardından oynanan ilk maçta Trabzonspor, konuğu Gençlerbirliği'ni Papara Park'ta 5-0'lık farklı bir skorla ezip geçti. Gollere Paul Onuachu, Ernest Muçi, Mohamed Salah ve yeni transfer Francolino Dju imza attı.

Trabzonspor bu sezon gözünü tek bir hedefe dikti: Türkiye Ligi tarihinde eşi görülmemiş bir başarıyla üst üste beşinci şampiyonluğunu kazanmaya çalışan Galatasaray'ın tekelini kırmak. Yönetim de bunu başarmak için Salah - Guardiola ikilisini en ideal silah olarak görüyor gibi görünüyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz