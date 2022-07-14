Sarı-kırmızılıların golcüsü kendini Süper Lig'deki diğer forvetlerin önüne koyuyor.

Mbaye Diagne sakatlığını atlattığını belirtirken yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Geçtiğimiz sezon sakatlıklarla mücadele eden oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile toplamda 23 karşılaşmada görev aldı.

Ancak Mbaye Diagne başarıları göz önüne alınırsa Türkiye'deki en iyi forvetin kendisi olduğunu söylüyor.

Mbaye Diagne ne söyledi?

DHA'ya konuşan Galatasaray'ın golcüsü şunları söyledi: "Daha önceden söylediğim gibi, benim oynamaya ihtiyacım var. Oynadıkça açılan bir oyuncuyum."

"Türkiye'deki en iyi forvetin kendim olduğunu düşünüyorum. Baktığım zaman elde ettiğim başarılardan bunları görebiliyoruz. Gol atmakla ilgili kalitemi herkes biliyor ve isteyince de neler başarabileceğimi kendim de biliyorum."

"Galatasaray'da gol atmak kolay değildi. Çünkü top istediğimiz şekilde bize ulaşmıyordu. Ve günün sonunda gol atamadığımız zamanda suçlananlar genellikle ben ve diğerleri oluyordu."

"Ancak geçen seneyle ilgili baktığımız zaman aslında bu bütün takımın başarısızlığıydı. Bir kişi, iki kişi demek yanlış olur. Bunu da bu sene takım olarak hep beraber tamir etmemiz gerekiyor."

"İyi bir orta saha alınabilir, bununla ilgili bir şey söylemem ancak forvet hattı için Mohamed olsun, Gomis olsun, ben olayım iyi forvetleriz ve başkasının alınmasına gerek olmadığını düşünüyorum. Gomis'in geçmişine baktığımız zaman büyük bir forvet. Burada yaşadığı başarılar da ortada. Mohamed de aynı şekilde. Bize sadece kanatlardan olsun, orta sahadan olsun topu aktarabilecek oyunculara ihtiyacımız var"

Başka ne söyledi?

Galatasaray'da yeni bir dönemin başladığını kaydeden Mbaye Diagne şunları söyledi:

"Yeni bir hocamız var, yeni bir başkanımız var, yeni bir sportif direktörümüz var, yeni oyuncularımız geldi. Ancak baktığımız zaman biz burada deneyimliyiz. Bu deneyimlerimizin de çalışarak üstüne koyarak devam etmemiz gerekiyor."

"Benim herhangi bir kişiyle hiçbir şekilde bir sorunum yok. Maksimum derecede çalışmaya, çalışmalarıma devam etmeye çalışıyorum. Ve tekrardan üst düzey formuma dönmek istiyorum."

"Türk Ligi benim tabii ki de uzun yıllardan beri oynadığım bir lig ve bu ligi de iyi bir şekilde biliyorum. Henüz tam kapasitemi de gösteremedim sakatlıklardan dolayı ancak çalışmalarıma devam edeceğim. Ve sonra da tabii ki hocamız sonunda kimin sahaya çıkıp çıkmayacağına karar verecektir."

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