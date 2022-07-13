Adana Demirspor'da iyi bir kiralık sezonunu geride bırakan oyuncu, Trabzonspor'un kalecisinin kurtarışlarını unutamıyor.

Yunus Akgün, Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera'nın önüne koyuyor.

22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezonu 38 maç, 9 gol, 12 asistlik performansla oynadığı Adana Demirspor'da olumlu bir kiralık dönemi geçirdi.

2022/23 sezonu için Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, bu performansında en önemli faktörün Montella olduğunu söylerken Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışları da unutmadığını anlatıyor.

Yunus Akgün ne söyledi?

Fanatik'e konuşan Yunus Akgün, Trabzonspor'un kalecisini Fernando Muslera'nın önüne koydu: "Gördüğüm en iyi kaleci Uğurcan Çakır. Özellikle unutamadığım bir pozisyon var. Çok ama çok zor bir vuruşumu çıkarmıştı. O topta oraya nasıl uzandı, hala anlamış değilim."

"Adana Demirspor'da gösterdiğim çıkışın en önemli faktörü teknik direktörümüz Vincenzo Mentella idi. Bana sürekli olarak, 'Yunus, yeteneklerinin farkında değilsin. Çok daha iyi olabilirsin' demişti. Hatta 2 gol attığım Karagümrük maçı sonrası bile 'Çok daha iyisini yapabilirdin' diye serzenişte bulunmuştu."

"Galatasaray'la oynadığımız maçta farklı duygular içindeydim. Attığım goller sonrası sevinmemiştim. Çünkü Galatasaray benim yuvam."

"Ancak Adana Demirspor forması ile kendimi gösterebileceğim en önemli maç Galatasaray maçıydı. Gol atıp, işimi yaptım. Belki o golü atmasaydım, bugün Galatasaray'da olmayacaktım."

Arda Güler hakkında ne söyledi?

Yunus Akgün, Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler hakkında ise şu şekilde konuştu: "Süper Lig'deki büyük takımlar günümüzde genç oyuncuları çok zor ilk 11'de oynatıyor."

"Ancak Arda Güler, son iki sezonda gösterdiği performansla 16-17 yaşındaki oyuncuların da büyük takımlarda rahatlıkla oynayabileceğini gösterdi. Bu konudaki önyargıları yıkıp, gençlerin de bir anlamda önünü açtı."

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