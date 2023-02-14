Hollandalı efsane, depremzedelere destek olmayı reddeden takımın tutumunu eleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkemizdeki 10 ili derinden etkileyen deprem felaketi sonra futbol dünyası tek yürek oldu ve yardım kampanyalarıyla yaşanan felakete desteklerini sürdürüyor.

Türkiye'nin yanı sıra Suriye'de de yaşanan deprem felaketleri sonrasında Suriye halkına yönelik de yardım kampanyaları düzenleniyor.

Bu kapsamda, dünyanın en önemli ligleri olarak nitelendirilen İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve Hollanda'da resmi maçlardan önce 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Böylece, Türkiye ve Suriye'nin acısının daha fazla duyulmasına katkı sağladılar.

Ancak, bu desteği vermek istemeyenler ve yardım etmek isteyenlerin aksine davranan takım ve futbolcular da vardı.

Ne söylendi?

Galatasaray'ın Hollandalı eski yıldızı Wesley Sneijder, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için özel olarak hazırlanan pazubentle canlı yayına çıkarken bu konuda açıklamalarda bulundu.

Ve bu pazubenti takmak istemeyen futbolcuyu ve takımı canlı yayında açıklarken tutumlarını eleştirdi.

Sneijder, Hollanda'ın köklü takımlarından Ajax'ın kaptanı Dusan Tadic, Türkiye ve Suriye'ye yönelik destek amaçlı pazubenti takmayı reddettiğini söyledi.

“Ajax kulübünün kaptanı Dusan Tadic dışında herkes, Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek olmak için pazubendi taktı.

"DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim.

"Benden onu desteklememi istedi ve ben de yonu destekleyerek dediğini yaptım."

Tadic'in pazubentinde 3 tane 'X' olduğu görülürken Sırp futbolcunun bu davranışı büyük bir tepki topladı.

Sneijder, yaptığı açıklamada Türkiye ve Suriye'ye destek amacıyla takılan pazubentin takılmamasının nedeninin kulüp kararı olduğunun bilgisini verdi.