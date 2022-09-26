Cezayirli futbolcu, Galatasaray'ın yıldız transferlerinin ardından avukatını aradı.

Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli, kulüpten alacakları için FIFA'ya başvuruda bulunduğunu doğruladı.

Cezayirli futbolcunun beş sezonluk Galatasaray kariyeri, bu yaz sona ermişti.

Feghouli'nin hukuksal yola gitmesinde sarı-kırmızılı kulübün yaptığı transferler etkili oldu.

Ne söylendi?

A Spor'a konuşan tecrübeli oyuncu, basında çıkan haberleri doğrulayarak şu yorumu yaptı:

"Galatasaray'daki alacağımı tahsil etmek için çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüm bulmaya çalıştık fakat bu imkânsızdı.

"Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray'ın borcu neyse almasını söyledim."

NTV Spor'un haberine göre,Burak Elmas döneminde sözleşmesi biten Cezayirli oyuncu, birikmiş alacağı, maç başı prim ve bonusları ile ev kirasını içeren kalemler için Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet ederken, dava dosyasına gecikmeden dolayı yüzde 10 faiz de işletti.

Dursun Özbek başkanlığındaki yönetim, bir anda Feghouli'nin gelen 1.6 milyon Euro'luk fatura şokunu yaşadı. 2017 yazında Galatasaray'a gelen 'Soso' lakaplı yıldız oyuncu, 2 şampiyonluğa katkı yaptıktan sonra düşüşe geçti.