Galatasaray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, iddialı konuştu: "İtalya'ya Dünya Kupası kazandırabilirim"

Mancini, Kuzey Makedonya yenilgisinin hemen ardından olduğu gibi, Euro 2020'deki zaferinin ardından istifa etmeyi düşündüğünü söyledi.

İtalya patronu Roberto Mancini, Azzurri'yi Dünya Kupası zaferine taşıyacağını söyledi.

İtalya, tam 12 ay önce Euro 2020'yi kazanmasına rağmen, play-off'ta Kuzey Makedonya'ya elenerek üst üste ikinci kez Dünya Kupası'na gidemedi.

O maçın ardından Mancini, antrenör olarak devam edip etmeyeceğini uzun bir süre düşünse de şimdi hedeflerini büyüttü.

Ne söylendi?

La Gazzetta dello Sport'a şunları söyledi: "Teknik direktör olduğumdan beri bir hedefim vardı: Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası kazanmak. Bir yıl önce elimde kupayla kendi kendime dedim ki: 'Birbiri ardına kazanacağım.'

"Bu Dünya Kupası'nı düşünüyordum - tabii ki durum böyle değil. Ama bir tane kazanacağımızı düşünmeye devam ediyorum, evet buna inanıyorum."

Mancini ayrıca, Kuzey Makedonya yenilgisinin hemen ardından olduğu gibi, Euro 2020'deki Wembley zaferinin ardından istifa etmeyi de düşündüğünü söyledi.

“Kendimi gerçekten zor bir durumda buldum. Wembley'den sonra biraz düşündüm ama bir yıldan biraz daha uzun bir süre sonra bir Dünya Kupası vardı."

Avrupa kupası sürpriz miydi?

İtalya'nın Avrupa Şampiyonası galibiyeti, Dünya Kupası'na katılmayı başaramayınca biraz sürpriz gibi oldu. Mancini, başarılarının ardından oyuncuların "sanki kaçacakmış gibi" kupa ile bir selfie çekmek için kuyruğa girdiğini söyledi.

Bunun sürpriz bir galibiyet olduğu gerçeğini vurgulayıp vurgulamadığı sorulduğunda, "Kesinlikle bir mucizeye ulaştık ama sadece o Avrupa Şampiyonası'nda değil: üç buçuk yılda en üst seviyede oynayarak.

“Bir turnuva kazanıyorsunuz çünkü o ay her şey sizin için iyi gidiyor: bizde durum böyle değildi.

"Arkamızda buna giden keskin bir yolculuk vardı: sadece yedi değil, birçok önemli maç bizi kupaya götürdü."

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