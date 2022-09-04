Hırvat hocanın Galatasaray'da parlayamayan yıldızı, Fransa'da ışık saçıyor.

Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Ligue 1'in 6. haftasında Auxerre'e konuk olurken Abbe-Deschamps'da oynanan maçı 7. dakikada Gerson ve 84. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 2-0 galibiyetle noktaladı.

Marsilya, 16 puana yükseldi ve Fransa Ligue 1'de namağlup liderliğini sürdürdü.

Fransız devinde Cengiz Ünder, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 59 dakika sahada kaldı.

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Tudor'un zirveye ulaşan başarısı

Sezona 4-1'lik Reims galibiyetiyle başlayan Tudor'un ekibi, 1-1 berabere kaldığı Brest maçının ardından Nantes'ı 2-1, Nice'i 3-0, Clermont'u 1-0 gibi skorlarla mağlup etti.

Auxerre karşısında aldığı 3 puanla 6 maçta 5 galibiyet alan Hırvat teknik direktörün oyuncuları, 7. haftada Lille deplasmanına çıkacak.

Üst üste 2. mağlubiyetini alan ve 7 puanla 9. sırada kalan Auxerre ise önümüzdeki hafta Rennes deplasmanına giderek kötü gidişatını sonlandırmaya çalışacak.

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran ve eleştirilerin odağında olan Igor Tudor, sarı-kırmızılı ekibin ardından görev aldığı takımlarda hedeflenen başarılara ulaştı.

Ve şu anda Marsilya'nın başında, hem taraftarlarını hem de kulüp yöneticilerini fazlasıyla memnun ediyor.

Böylece, Fransa ve Avrupa basını Igor Tudor'un bu başarısını konuşuyor.

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Futbolcularla sorun yaşadı mı?

Udinese, Hellas Verona, Juventus gibi takımlarda görev yapan Tudor, bu yaz Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Tudor'un göreve başlamasıyla Hırvat hoca ve futbolcular arasında sorun olduğu ve takımda karışıklıklar olduğu aktarıldı.

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Sabah'ın haberine göre; sezon başında Fransız basını, takımın tecrübeli oyuncularından Dimitri Payet'in başkandan görüşme talep ederek Tudor'u istemediklerini söyledi.

Tudor'un takımla iletişimden memnun olmayan oyuncular, tecrübeli çalıştırıcıyla da görüşerek sıkıntılarını belirtti.

Sezon öncesi yaşanan bu sorunların ardından Tudor'un takımdan gönderileceği iddia edilse de 44 yaşındaki teknik direektör görevinde kaldı ve şu ana kadar başarılı bir şekilde ilerliyor.

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