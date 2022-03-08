Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, başkan Burak Elmas'ın kendisini ve eşi Fulya Terim'i Barcelona deplasmanına davet etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Kendi yazdığı el yazısıyla başkan Elmas'a teşekkür eden efsane teknik direktör, Camp Nou'ya gitmese bile Galatasaray'a olan desteğinin süreceğinin altını çizdi.

Fatih Terim, Burak Elmas'ın Barcelona maçı için yaptığı davete yanıt verdi. pic.twitter.com/sNRCfBdFE0 — Buzz Spor (@buzzspor) March 8, 2022

Ne söylendi?

"Hayatım boyunca Galatasaray'a hep inandım. Galatasaray, saha sonuçlarından bağımsız olarak, benim için asla irtifa kaybetmeyen, her zaman en üst seviyede kalan, koca bir ulusun ufkunu açan büyük bir kulüp oldu.

"Bilmenizi isterim ki, perşembe gecesi televizyon başında, yaklaşık yarım asırdır hiç yitirmediğim aynı duygu, heyecan ve duygusal yoğunlukla takımımızı destekleyeceğim.

"Kalbim, bu sezon Avrupa'da sergiledikleri performansla taraftarımıza verdikleri keyfi sahada da yaşayan evlatlarımla olacak. Bu vesileyle, sizin şahsınızda teknik heyetimize, oyuncularımıza başarılar dilerim.

"Umuyorum ki, turu geçen taraf biz olacağız."

Grubu lider tamamlamıştı

Terim geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yönetimin kendisini Barcelona karşılaşmasına davet etmemesi nedeniyle üzüldüğünü belirtirken, Burak Elmas'ın daveti gecikmemişti.

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın olduğu grubu yenilgisiz bir şekilde zirvede tamamlamıştı.

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