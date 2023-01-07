Sarı-kırmızılı ekipte de görev yapan tecrübeli hoca, dostunun vefatının ardından canlı yayında zor anlar yaşadı.

Graeme Souness, 58 yaşında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı Gianluca Vialli'ye duygusal bir saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarına boğuldu.

Vialli, pankreas kanseriyle beş yıllık bir savaşın ardından perşembe gecesi ailesiyle birlikteyken hayata gözlerini yumdu.

2003 yılından beri eşi olan Cathryn White-Cooper ile mutlu bir evlilikleri ve çiftin, Olivia ve Sofia adından iki kız çocuğu var.

İtalya'nın Sampdoria takımında Vialli ile forma giyen Galatasaray'ın eski hocası Souness, Sky Sports News'te canlı yayında sunucu Hayley McQueen ile yaptığı konuşmada, gözyaşlarına hakim olamadı.

Ne söylendi?

Ölmeden önce Londra'daki bir hastanede tedavi gören Vialli ile ilgili en son hatırası sorulduğunda Souness, "Ben doktor değilim Hayley, ama ona baktığımda savaşan bir adam gördüm. O, her zaman mücadele etti.

"Durumunu kişisel tuttu ve benim beklediğim gibi her şeyi üstlendi.

"Bu onun mücadelesiydi, kendi başına halletmek istedi. Diğer insanlara yük olmak istemedi" dedi.

Souness'ın büyük bir keder yaşadığı açıktı ve Sky, röportajı hızlı bir şekilde yarıda kesti ve tecrübeli futbol insanına sözleri için teşekkür ederek onu daha fazla üzmek istemediler.

Çok yakın arkadaşlardı

Souness ve Vialli, İtalya Patronu Roberto Mancini ile birlikte, İskoçya'nın İtalya'da olduğu süre boyunca yakın bir ilişkiye sahipti ve Vialli bir keresinde, Souness'la şakalaşırken onu göle attığı zamanı hatırlatmıştı.

"Pazar sabahı bir maç gününde takım elbisemi giymiştim ve beni göle itmenin komik olduğunu düşündü!" Vialli, Sky Sports'a olanları anlatmıştı.

Souness, kısa süre sonra gölden çıkarak geri döndüğünü ekledi.

"Çok şakacı bir insandı ve benden büyük olmasına rağmen harika bir ilişkimiz vardı ve bana gerçekten iyi baktı."

Souness, çok yakın bir dostunu kaybettiği için çok üzgündü ve onu bu halde gören yorumcular, yayını yarıda kesmekte haklıydılar.