Galatasaray'ın eski kaptanlarından Sabri Sarıoğlu, futbolculuk döneminin son senelerinde yuvaya dönmeye yakın olduğunu fakat bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Eski sağ bek, söz verilmesine sağmen 'ortada bırakıldığını' açıkladı.

Sarıoğlu, ayrıca Galatasaray'dan ayrıldığı dönemde sorun yaşadığı kişileri de anlattı.

Sabri Sarıoğlu ne dedi?

Fanatik'in YouTube kanalına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı takımın eski sağ beki, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Fatih Hoca'nın ekibinden iki kişi 'Yuvaya dönüyorsun, hiçbir yerle sözleşme imzalama' dedi.

"Ardından transfer sezonu geldi arayan soran olmadı, ortada kaldım. Bu yüzden kırgınlığım var."

Yıllar süren Galatasaray kariyerinin ardından Göztepe'ye transfer olan Sabri Sarıoğlu, bu süreçte Dursun Özbek ve kardeşi Mehmet Özbek ile sorun yaşadığını ve verilen sözlerin tutulmadığını da vurguladı.

Sabri Sarıoğlu'nun Galatasaray kariyeri

1999 yılında Galatasaray altyapısına giriş yapan Sarıoğlu, 2001 yılında çıktığı A Takım'da 2017 yılına kadar forma giydi.

Sarı-kırmızılı formayı 479 kez giyen eski kaptan, 24 gol atıp 52 asist yaptı.

2017'de Göztepe'ye transfer olan Sarıoğlu, 2018 yılında futbolu bıraktı. Eski sağ bek, geçtiğimiz sezon, Süper Lig'in yayıncı kuruluşu olan beIN Sports'ta yorumculuk yaptı.

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