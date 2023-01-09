Yıldız golcü, yardım turnuvasındaki görüntüleriyle şaşkınlık yarattı.

Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı Podolski, hafta sonu düzenlenen yardım turnuvasında oldukça sinirli ve hırslı bir görüntüye sahipti.

Alman yıldız, Schauinsland Reisen Kupası'nda, kapalı sahada beş Avrupa takımına karşı yarışan Polonya ekibi Górnik Zabrze'de forma giydi.

Podolski, turnuvanın düzenlenmesinde kilit bir rol oynamasına rağmen istenmeyen görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Ne yaşandı?

Rot-Weiss Essen ile oynanan yarı final karşılaşmasında Podolski, gol atan bir oyuncuyu yere indirdi ve ardından ayağa kalkıp hakemle kafa kafaya geldi.

37 yaşındaki oyuncu, hakeme meydan okurcasına baktı ve oyun dışında kalmaktan kurtulamadı.

Podolski komik bir şekilde sahadan çıktı, bariyerin üzerinden atladı ve yan çizgiden yetkilileri azarlamaya devam etti.

Alman golcü, maçı kenardan izlerken sahaya ve hakemlere doğru su fırlatmaya başladı.

Kızgın görüntüsüyle dikkat çeken yıldız forvet, maçta çok fazla faul çalınmasından yakınıyordu.

Ne oldu?

Górnik Zabrze, yarı finalde oynadığı maçı kaybetti ve Podolski play-off'tan men edildi.

Podolski, 2021'de memleketine döndüğü Polonya'da hâlâ üst düzey futbol oynuyor.

Yıldız golcü Polonya'da doğdu, ancak futbol becerilerini geliştirmek için Almanya'ya taşındı ve Almanya Milli Takımı'nın formasını giydi.

Bayern Münih formasını da giyen Podolski, milli takımıyla da son derece başarılı işler çıkardı.

Yolu Türkiye'den de geçen Alman golcü, Galatasaraylı taraftarların da sevgilisi oldu.