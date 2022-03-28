Burak Elmas yönetiminin mali yönden ibra edilmemesinin ardından seçim sürecine giren Galatasaray'da gözler potansiyel adaylara çevrildi.

Sarı-kırmızılı takımın eski başkanı Ünal Aysal, yapılacak seçimde aday olacağı yönündeki söylentilere rağmen bu yöne bir düşüncesi olmadığını ve aday olmayacağını açıkladı.

Beyaz TV'ye yaptığı açıklamada 30 gün içerisinde seçim kararı alacak olan Galatasaray'da yeniden başkan olmak gibi bir düşüncesi olmadığını belirten Aysal, "Galatasaray'da başkanlık koltuğuna bir kez oturdum. Bir daha oturmam" dedi.

2011-2014 yılları arasında Galatasaray'da başkanlık yapan Aysal, iki lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Gözler diğer adaylara çevrildi

Fatih Terim, Roberto Mancini ve Cesare Prandelli gibi teknik direktörlerle çalışan Aysal, Wesley Sneijder ve Didier Drogba gibi önemli isimlere Galatasaray forması giydirmişti. Galatasaray, Aysal döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, bu turda Jose Mourinho'nun Real Madrid'ine elenmekten kurtulamamıştı.

Aysal'ın bu açıklamasının ardından gözler Galatasaray'da daha önce başkanlık yapan Dursun Özbek ile son kongrede Burak Elmas'a rakip olan Metin Öztürk ile Eşref Hamamcıoğlu gibi isimlere çevrildi. Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas'ın ise ibra edilmemesi nedeniyle seçime girme şansı bulunmuyor.

Daha fazla okuma