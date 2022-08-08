Necati Ateş, Fatih Terim'in ekibinin Fernandes'i ikna ettiğini fakat görevde kalamadıkları için bu transferin gerçekleşmediğini itiraf etti.

Yeni sezonda Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes'in transferi uzun bir süre ülke gündemini meşgul etmişti.

Daha önce Galatasaray'da kiralık oynayan Portekizli orta saha, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu.

Çaykur Rizespor'da yarım sezon kiralık olarak forma giyen Fernandes, yeni sezonda ise siyah-beyazlı formayı terletiyor.

Galatasaray'ın eski antrenörlerinden Necati Ateş ise gerek Gedson gerekse iki oyuncunun geçen sezon devre arasında takıma katılacağını, fakat Fatih Terim'in ekibinin ayrılmasından dolayı bu transferlerin gerçekleşmediğini açıkladı.

Necati Ateş ne söyledi?

TRT Spor'a konuşan Ateş, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"Geçen sezon eğer takımda kalmış olsaydık, devre arasında Gedson'u, Elneny'i ve Skov Olsen'i alıyorduk."

Necati Ateş ne zaman görevden ayrıldı?

Terim, geçtiğimiz sezon görevden alındıktan sonra ekibindeki Necati Ateş de takımdan ayrılmıştı.

Ateş, kulübe şu sözlerle veda etmişti:

"Hayat; ayağımı yerden kesen, evlatlarıma örnek olduğum, gurur duyduğum ve çok çalışarak, emeklerimin karşılığını aldığım pek çok sevinç yaşattı.

"Galatasaray; hem sahanın içinde hem de sahanın kenarında hizmet verdiğim, acısıyla tatlısıyla yılmadan mücadele ettiğim, bir gün bile vazgeçmediğim ve her zaman varlığına şükrettiğim bir sevda oldu.

"Ayrılıkların da sevdaya dahil olduğunu bu camiayı ve armayı içinde yaşamış biri olarak iyi biliyorum. Gönüllerimizin bir olduğu bu süreçte bana inanarak görev veren hocamız Fatih Terim başta olmak üzere herkese teşekkür ederim."