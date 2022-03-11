Galatasaray'ın derbiyi erteleme talebi Beşiktaş tarafından reddedildi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Spor Toto Süper Lig'de oynayacağı karşılaşma için yurda dönen sarı kırmızılar, 14 Mart Pazartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından 17 Mart Perşembe günü Barcelona'yı rövanşta Türk Telekom Arena'da ağırlayacak.

Galatasaray, resmi başvuruyu yaptı

Sarı kırmızılı takım, Beşiktaş derbisinin ertelenmesi konusunda resmi yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdi. Başvuruda şu ifadeler kullandı:

"Sarı kırmızılı kulübün yazılı başvurusunda şu ifadeler yer adlı, "Sayın Nihat Özdemir, Sizlerin de yakından bildiği üzere, İstanbul'da yaşanan zorlu hava koşulları nedeniyle, uçak seferleri başta olmak üzere ulaştırma faaliyetlerinde çok ciddi problemler yaşanmaktadır. Tahminlere ve uzman görüşlerine göre bu sıkıntıların bugün ve hafta sonu da tüm şiddetiyle devam etmesi beklenmektedir.

"Bu sıkıntılar ışığında; 10 Mart 2022 Perşembe gecesi, İspanya'da Barcelona FC ile Avrupa Ligi Son 16 Turu Müsabakası'na çıkan takımımızın İstanbul' dönüşü ile ilgili takvim ve yol haritası hala netleştirilememiştir. Bugün saat 11: 00 itibarıyla, takımımızı taşıyacak uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi konusu halen kabul edilmemiştir. Halihazırda ilgili hava yolu ve havalimanı yetkilileriyle İzmir'e dönüş planları üzerinde görüşmeler devam etmektedir.

Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini elde etme arifesinde, UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Finali yolunda emin adımlarla yürüdüğümüz bu dönemde, biraz önce belirttiğimiz ve tamamı bizim kontrolümüz dışında olan gelişmeler nedeniyle, Süper Lig'de bir sonraki maçımız olan Beşiktaş mücadelesine antrenman yapmadan çıkma olasılığımız çok yüksektir.

Öte yandan, Türk futbolu olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde, Avrupa Ligi'nde elde edeceğimiz her başarının, ülke puanımıza paha biçilemez katkılar sunacağı, Türk futbolunun geleceğini aydınlatacağı, tüm milletimize büyük umut, güven ve moral vereceği ortadadır.

"Bu nedenle, Federasyonumuzun vermiş olduğu 2. ve 3. Ligler ile ilgili emsal teşkil edebilecek erteleme kararı ve 17 Mart 2022 Perşembe günü oynayacağımız Barcelona FC Avrupa Ligi Son 16 Tur Rövanş müsabakası dikkate alınarak; doğal afet şartlarının devam ettiği hususu geçerli olmak üzere; Adil rekabet ilkesine olan inancımızla, 2021-22 Süper Lig sezonunun 29. haftasının maçlarının 10 gün ertelenmesi talebini bilgi ve tasviplerinize sunuyoruz."

Beşiktaş'tan ret

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ertelenme gündemine ilişkin siyah beyazlı kulübün Asbaşkanı Emre Kocadağ, açıklamalarda bulundu.

"Takımımız şu anda Vodafone Park'ta Galatasaray maçının antrenmanını yapıyor. Ertelemeyle alakalı bize gelen hiçbir talep ya da bilgi yok.

"Pazartesi akşamı eğer hava muhalefeti veya maçın oynanmasına engel hava şartı olmazsa, çıkıp maçımızı oynayacağız. Bu konuda tavrımız net.

"Biz de daha önce sıkışık fikstürlerden çıktık."

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