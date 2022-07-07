Zenit'ten de teklif alan ancak Rusya'da futbol oynamak istemeyen yıldız oyuncu, büyük bir sürpriz olmazsa yeni sezonda Sevilla forması giyecek.

Yeni sezona güçlü bir takımla girmek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken, Brezilyalı stoper Marcao da sarı-kırmızılı takımdan her geçen gün uzaklaşıyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre La Liga takımlarından Sevilla, takımdan ayrılan Diego Carlos'un yerini doldurması için Marcao ile anlaştı ve Galatasaray ile de anlaşmaya varmak üzere. Sevilla'nın bu transfer için Galatasaray'a çeşitli bonuslarla birlikte 14 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Galatasaray yıldız oyuncu için Rus ekibi Zenit'in teklif ettiği 15 milyon euro'yu talep ederken, kamp kadrosuna alınmayan Marcao'nun gelecek sezon Sevilla forması giyme konusunda diretmesi Galatasaray'ın 15 milyon beklentisinde indirime gitmesine neden oldu.

Sevilla'nın Güney Kore kampına katılacak

Marcao'nun kısa bir süre içerisinde Sevilla'ya atacağı imza öncesinde bu kulüp için sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

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Her şeyin yolunda gitmesi halinde kısa bir süre Julen Lopetegui'nin takımının Güney Kore'de yaptığı sezon öncesi kampına katılacak olan Marcao, Galatasaray'a Portekiz takımı Chaves'ten 4 milyon euro'ya transfer edilmişti.

Solak olmasının getirdiği avantajla Avrupa'da birçok takımın dikkatini çeken Marcao özellikle UEFA Avrupa Ligi karşılaşmalarında gösterdiği performansla dikkatleri çekmişti.

Camp Nou'da 0-0 sona eren Barcelona-Galatasaray maçında sahanın en iyilerinden biri olan Marcao'nun gidişine kendisini hazırlayan Galatasaray, Konyaspor'un sol stoperi Abdülkerim Bardakçı'yı renklerine katmıştı.