Galatasaray'ın bir dönem Barcelona'da da oynayan kaptanı Arda Turan, Barcelona maçının kadrosuna alınmadı
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın zorlu deplasmana gideceği kafile belli oldu.
Galatasaray'da bir dönem Barcelona forması da giyen kaptan Arda Turan maç kafilede yer almadı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde yer almayan Omar'ın bile ile yer aldığı kafilede Arda'nın yer almaması dikkat çekti.
Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşan ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini toplayan Arda, Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafın ardından hiçbir maçta kadroya girememişti.
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Barcelona'da 15 gol attı
Hafta boyunca takımla birlikte çalışmasına rağmen Barcelona maçı için kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla dokuz maça çıkarken, bu karşılaşmalarda bir asist yapmıştı.
2015 yazında Atletico madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda katalan ekibinin tarihinde yaptığı en pahalı transferlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.Barcelona formasıyla iki sezonda 55 maça çıkan Arda rakip fileleri 15 kez havalandırırken Türkiye'ye Başakşehir forması dönmüştü.
Galatasaray'ın açıkladığı Barcelona maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:
- Fernando Muslera
- Omar Elabdellaoui
- Taylan Antalyalı
- Alpaslan Öztürk
- Patrick van Aanholt
- Kerem Aktürkoğlu
- Ryan Babel
- Mustafa Muhammed
- İsmail Çipe
- Erick Pulgar
- Bafetimbi Gomis
- Ömer Bayram
- Olimpiu Morutan
- Berkan Kutlu
- Işık Kaan Arslan
- Victor Nelsson
- Inaki Pena
- Alexandru Cicaldau
- Marcao Teixeira
- Barış Alper Yılmaz
- Emre Kılınç
- Halil Dervişoğlu
- Semih Kaya
- Sofiane Feghouli
- Sacha Boey
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