UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın zorlu deplasmana gideceği kafile belli oldu.

Galatasaray'da bir dönem Barcelona forması da giyen kaptan Arda Turan maç kafilede yer almadı. Sarı-kırmızılı takımın UEFA listesinde yer almayan Omar'ın bile ile yer aldığı kafilede Arda'nın yer almaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile bir fotoğrafını paylaşan ve sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini toplayan Arda, Fatih Terim ile çektirdiği fotoğrafın ardından hiçbir maçta kadroya girememişti.

Barcelona'da 15 gol attı

Hafta boyunca takımla birlikte çalışmasına rağmen Barcelona maçı için kadroda düşünülmeyen deneyimli oyuncu bu sezon Galatasaray formasıyla dokuz maça çıkarken, bu karşılaşmalarda bir asist yapmıştı.

2015 yazında Atletico madrid'den Barcelona'ya 34 milyon euro karşılığında transfer olan Arda katalan ekibinin tarihinde yaptığı en pahalı transferlerden biri olarak kayıtlara geçmişti.Barcelona formasıyla iki sezonda 55 maça çıkan Arda rakip fileleri 15 kez havalandırırken Türkiye'ye Başakşehir forması dönmüştü.

Galatasaray'ın açıkladığı Barcelona maçı kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Fernando Muslera

Omar Elabdellaoui

Taylan Antalyalı

Alpaslan Öztürk

Patrick van Aanholt

Kerem Aktürkoğlu

Ryan Babel

Mustafa Muhammed

İsmail Çipe

Erick Pulgar

Bafetimbi Gomis

Ömer Bayram

Olimpiu Morutan

Berkan Kutlu

Işık Kaan Arslan

Victor Nelsson

Inaki Pena

Alexandru Cicaldau

Marcao Teixeira

Barış Alper Yılmaz

Emre Kılınç

Halil Dervişoğlu

Semih Kaya

Sofiane Feghouli

Sacha Boey

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