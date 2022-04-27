Burak Elmas yönetiminin ibra edilmemesi nedeniyle kongreye gitmek zorunda kalan Galatasaray'da başkan adaylığını açıklayan iki isimden biri olan Metin Öztürk, seçimi kazanması halinde birlikte çalışmak istediği teknik direktörü açıkladı.

Yola Okan Buruk ile devam etmek istediklerini belirten Öztürk, Domenec Torrent'in raporunu da göz önünde bulunduracaklarını söyledi.

🎙️Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk:



💬"En az 4-5 transferimiz var. Bunların arasında ikisi flaş."



💬"Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum."



✍🏻@ercancakar 🎥@murat_karadaghttps://t.co/MG5EuBLdXA pic.twitter.com/HImTCrINvQ — AA SPOR (@aa_spor) April 27, 2022

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı'na konuşan Öztürk, Torrent'in geleceğine ilişkin kararı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte vereceklerini söyledi:

"Taraftarlarımız bayraklarını hazırlasın. Galatasaray önümüzdeki sezon şampiyonluğun en güçlü adayı olacak. Dört ya da beş transfer yapacağız. İki tanesi çok önemli oyuncu olacak. Bu iki isimden biri yerli, biri yabancı olacak. Bütçemiz dahilinde isimler olacak ancak bütçemizi zorlarsa ekibimizdeki Galatasaraylı iş adamları ellerini cebine atacak.

Her başkan adayı şampiyonluk ister ama o hedeflere ulaşmak bir vizyon ve proje işidir. Bizde bu vizyon da proje de var. Nasıl şu anda dünya olarak pandemiden çıkıyorsak, Galatasaray için de tünelin ucu gözüktü.

"Biz en az 5 yıl başarıdan başarıya koşacak bir Galatasaray için hazırız. Bunu hem futboldaki hamlelerle hem projelerle hem de mali hamlelerle yapacağız. Bu sene hocamız da futbolcularımız da sahada taraftarla bütünleşip, bizi coşturacak.

"Önümüzdeki sene tam bir aslan kükremesi duyacaksınız.

İlk aday Okan Buruk

"Kafamızda özellikle bu sene için yabancı bir teknik direktör yok. Çünkü taraftarı coşturmak için bizden birisinin olması lazım. Aramızda 'Torrent'e bir şans daha verelim, iyi hoca.' diyen arkadaşlar var.

"Benim gibi 'Yerli hocayla devam edelim.' diyen arkadaşlar var. Ben tamamen taraftarı coşturacak, Galatasarayla özdeşleşmiş, daha önce şampiyonluklar yaşamış, bu ruhu bilen, bizi her arenada temsil edecek bir hocayla devam etmeyi planlıyorum.

"Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz. Ne Okan hocayla ne de Sayın Torrent ile bir konuşmamız oldu. Eldeki mevcut hocaya saygısızlık etmemek lazım.

"Onun raporlarına bakıp, onunla devam etsek de etmesek de geleceği şekillendirirken onu baz almak lazım."

Daha fazla okuma