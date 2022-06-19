Galatasaray'ın Avustralyalı eski yıldızı Harry Kewell, Celtic'te teknik ekibe katıldı

Avustralya futbolunun efsane ismi Harry Kewell, Galatasaray'da 3 sezon top koşturmuştu.

Galatasaray'ın eski yıldızlarından Harry Kewell, Ange Postecoglou'nun antrenör kadrosunun bir parçası olarak İskoç devi Celtic'e katılacak.

Liverpool ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve Avustralya için neredeyse 60 maça çıkan Kewell 2014'te emekli oldu ve hemen hocalık kariyerine başladı.

Crawley Town, Notts County, Oldham Athletic ve son olarak Barnet dahil olmak üzere İngiltere'nin alt liglerindeki kulüpleri yönetmeye başlamadan önce Watford 21 yaş altı takımının baş antrenörüydü.

Celtic'in sezon başı yeniden yapılanmasının bir parçası olarak Kewell, Postecoglou tarafından eski yardımcı antrenör ve kulüp efsanesi Stephen McManus'un görevini devralması için arandı ve şimdi kulübün yedek takımına liderlik edecek.

Postecoglou'nun Celtic'teki etkisi hızlı oldu, kulübü ilk sezonunda İskoç Premier Ligi'nin zirvesine geri götürdü ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı kazandı.

Ne söylendi?

Postecoglou, "Harry'nin ekibime katılmayı kabul etmesinden gerçekten memnunum," dedi.

"Oyunu en üst düzeyde biliyor ve benim ve takımımın tarzında futbol oynamak istiyor.

"Celtic'e katılmaktan büyük heyecan duyduğunu biliyorum. Kulübün ölçeğinin, hedeflerimizin ne olduğunun çok iyi farkında. Takımım için gerçekten olumlu bir fark yaratacağını biliyorum."

Kewell, "Celtic'e katılmak ve Ange ile takım kuracak olmak büyük bir onur" dedi.

"O, oyuncular ile birlikte ilk yıllarında harika bir iş çıkardılar ve harika bir tarzda futbol oynuyorlar. Her şeyi bu kadar çabuk değiştirmek ve şampiyon olmak, Ange ve kulüpteki diğer herkes için büyük bir şey.

"Hücum, heyecan verici futbol, Celtic taraftarlarının nesiller boyunca sevdiğini bildiğim bir olay.

"İleride hayranlarımıza daha fazlasını vermeyi hedefleyeceğiz ve bunun için üzerime düşeni yapmayı dört gözle bekliyorum.

"Çalışmaya hazırım ve başlamayı dört gözle bekliyorum."

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