Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Muhtemel rakipler kim?
GOAL Türkiye
AA
UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan format değişikliğiyle gruplarında ilk sırayı alan takımlar yoluna son 16 turundan devam ederken, grup ikincileri playoff turunda mücadele edecek.
Avrupa Ligi'ndeki sekiz grup ikincisine, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sekiz takım katılacak.
Doğrudan son 16'ya kalan takımlar
Galatasaray, Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, West Ham
Playoff turunda yer alacak takımlar
Avrupa Ligi'nden gelenler:
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Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiakos, Rangers, Real Sociedad
Şampiyonlar Ligi'nden gelenler:
Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit
Kura çekimi ne zaman?
Playoff turu kurası 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Son 16 turu kurası ise 25 Şubat'ta çekilecek.