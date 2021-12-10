Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 turu kura çekimi ne zaman? Muhtemel rakipler kim?

GOAL Türkiye
AA

Grubunu ilk sırada tamamlayan temsilcimiz doğrudan son 16 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan format değişikliğiyle gruplarında ilk sırayı alan takımlar yoluna son 16 turundan devam ederken, grup ikincileri playoff turunda mücadele edecek.

Avrupa Ligi'ndeki sekiz grup ikincisine, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan sekiz takım katılacak.

Doğrudan son 16'ya kalan takımlar

Galatasaray, Kızılyıldız, Eintracht Frankfurt, Leverkusen, Lyon, Monaco, Spartak Moskova, West Ham

Playoff turunda yer alacak takımlar

Avrupa Ligi'nden gelenler:

Editörün Seçtikleri

Betis, Braga, Dinamo Zagreb, Lazio, Napoli, Olympiakos, Rangers, Real Sociedad

Şampiyonlar Ligi'nden gelenler:

Atalanta, Barcelona, Dortmund, Leipzig, Porto, Sevilla, Sheriff, Zenit

Kura çekimi ne zaman?

Playoff turu kurası 13 Aralık Pazartesi günü çekilecek. Son 16 turu kurası ise 25 Şubat'ta çekilecek.