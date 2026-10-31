Arjantinli forvet, İtalyan gazetesi La Repubblica'ya verdiği röportajda Serie A'daki eski kulübü Inter Milan'a dönmeye sıcak baktığını açıkladı. 33 yaşındaki oyuncu, Nerazzurri formasıyla olası bir geri dönüşe ilişkin soruya, "Inter'e dönmeyi hayal ediyor muyum? Bu özel bir şey olurdu. Orada önemli yıllar geçirdim, kaptanlık pazubandını taktım ve kendimi o formayla özdeşleştirdim" yanıtını verdi.

Inter Milan'dan ayrılışının "acı verici" olduğunu söyleyen Icardi, bu nedenle "o dönemi farklı bir şekilde noktalamak" istediğini belirtti. Ancak şunu da vurguladı: "Bir dönüş, yalnızca ikimiz de birbirimize inanır ve ortak bir hedefin peşinden gidersek anlamlı olur. Hâlâ verecek çok şeyim var: Dönersem faydalı olmak ve kazanmak için dönerim."

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Inter Milan ile Mauro Icardi'nin arasını ne açtı?

Icardi, 2019 yazının sonlarında yaşanan anlaşmazlıkların ardından Inter'den ayrılarak önce kiralık olarak Paris Saint-Germain'e katılmıştı. Bir yıl sonra oyuncuyu bonservisiyle transfer etmeye karar veren PSG, forvetle 50 milyon euro karşılığında sözleşme imzaladı. Icardi, 2022'de İstanbul ekibi Galatasaray'a geçti ve geçtiğimiz yaza kadar burada sözleşmesi devam etti. Şu anda kulüpsüz.

2018/19 sezonunun ikinci yarısının başında Icardi, Inter'in kaptanlığından alınmış ve yerine uzun yıllardır takımın as kalecisi olan Samir Handanovic getirilmişti. Icardi, kulübe bağlılığını açıkça göstermemekle ve takım içinde destek bulamamakla suçlanmıştı.

Ayrıca o dönemde hakkında transfer söylentileri dolaşıyordu; örneğin Real Madrid'in onu kadrosuna katmakla ilgilendiği iddia ediliyordu. Bu nedenle de Icardi, 2019 Nisan ayı başına kadar dokuz maçlık bir süre için kadro dışı bırakıldı ve ancak daha sonra yeniden takıma alındı.

Antonio Conte, 2019 yazında Milano'da takımın başına geçip Arjantinli oyuncuyu hemen planlarından çıkardığında Icardi Paris'e kaçtı. Orada yeniden takımın düzenli forma giyen oyuncularından biri oldu.

Galatasaray'dan bu sezon öncesinde ayrılmasının ardından Icardi, tüm seçenekleri değerlendirmek için bilinçli olarak kendine zaman ayırdığını söyledi: "Teklifler aldım ama tam olarak inanmadığım bir projeyi kabul etmek yerine beklemeyi tercih ettim." Geleceğine ilişkin nihai kararını ise henüz vermediğini belirtti.